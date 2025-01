Kümned miljonid eurod – miks Baltic Horizon müüb oma legendaarseid hooneid?

Mullu veebruaris tutvustas juhtkond oma strateegilisi eesmärke fondi stabiliseerimiseks ja tuleviku jaoks tugeva baasi loomiseks. Viimase aasta jooksul on keskendutud uute rendilepingute sõlmimisele, et suurendada puhast üüritulu ning fondi rahapositsioonide juhtimisele, teatas Baltic Horizon börsile.

Tuginedes edusammudele, mis on tehtud fondi võlakirjade tagasimaksmisel ja portfelli täitumuse suurendamisel, näeb juhtkond ka tehinguturu taastumist ning on seetõttu algatanud struktureeritud protsessi mille eesmärk on müüa teatud kinnisvaraobjektid, mille puhul fond ei näe märkimisväärseid lühiajalisi võimalusi edasiseks väärtuse optimeerimiseks.