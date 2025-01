Euroopas levib Tesla-vastane meeleolu. Poola minister kutsub autot suisa boikoteerima

Elon Musk tegi laupäeval videopöördumise Saksamaa paremäärmusliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) valimisüritusel, soovides parteile edu Saksamaa veebruarikuistel üldvalimistel. Musk teatas tuhandetele Halle linna kogunenud AfD toetajatele, et nende partei on «Saksamaa tuleviku parim lootus».