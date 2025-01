Hinnatõus puudutab erinevaid piirkondi Inglismaal, mille veetaristut UU haldab, kirjutab Briti rahvusringhäälingu BBC uudisteportaal. Nendest tuntum on Manchesteri linn, kus elab veidi üle poole miljoni inimese. Hinnatõus puudutab kokku mitut miljonit inimest.

UU tegevjuht Louise Beardmore ütles, et hinnatõusuga koguvad nad 13 miljardit naela (15,5 miljonit eurot), et mille nad investeerivad veetaristusse Loode-Inglismaal. Tema sõnul on plaanis teha piirkonnas suurimad investeeringud vee- ja kanalisatsioonitaristusse enam kui 100 aasta jooksul.