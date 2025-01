Nimekas autoportaal: Euroopa 2024. aasta pereauto on ....

Saadud auhindadega kordas Toyota Corolla oma mullust edu ja kinnistas seega peresõbraliku sõiduki tiitlit. Legendaarset mudelit on tänaseks üle seitsme aastakümne jooksul toodetud enam kui 50 miljonit eksemplari üle maailma.

«Corolla on heas hinnaskaalas ja kütusesäästlik sõiduk. Rõhku on pandud nii sõidumugavusele kui ka kvaliteetsetele materjalidele, lisaks on sellel hea juhitavus ja rooli raskusaste,» ütles What Car?-i peatoimetaja Steve Huntingford auhinnagalal.