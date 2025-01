Ekspert soovitab: kuidas suhtes olles rahaasju jagada?

Variant 2: eraldi kontod, kuid ühised eesmärgid

Grupiliikmete seas on palju neid, kel on küll eraldi kontod, kuid rahaasjad on siiski läbi räägitud ja läbipaistvad.

«Meil on füüsiliselt eraldiseisvad rahakotid, aga kõik kulutused ja raha seisukord on omavahel arutletud ja jagatud. Kui ühel saab raha otsa, siis küsib ta teiselt juurde, kui on midagi vaja. Pole näinud mõtet ühise konto loomiseks, et seal toiduraha hoida,» toob grupiliige välja.

«Meil on põhimõtteliselt eraldi rahakotid, aga samas on see nagu ühine. Mees maksab auto, kodulaenu ja oma hobide eest. Mina maksan lasteasjad, kommunaalid jne. Poodi läheb see, kellel on aega ja tahtmist,» kirjeldab teine.

«Kaaslane maksab kodulaenu ja mina maksan kõik jooksvad kulud – annab sama summa kokku kui kodulaen. Toidupoes maksab rohkem mees, sest tema sissetulek on poole suurem kui minu oma. Suured asjad maksame pooleks,» kirjeldab grupiliige.

Variant 3: eraldi eelarved ja kontod

Grupiliikmete seas on väga palju ka neid, kes eelistavad hoida rahaasju kaaslasest eraldi. See vähendab kooselus muu hulgas tarbetuid tülisid ja pingeid.