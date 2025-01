Omniva müüs ajaloolise peakontori, hinda ei avalikustatud

«Selle ajaloolise hoone müük on märgiline samm meie teekonnal dünaamiliseks ja rahvusvaheliseks ettevõtteks. Meil on hea meel, et kinnistu saab uue elu ning jätkab Tallinna elanike teenimist, elavdades piirkonda ja tõstes veelgi selle väärtust,» sõnas Omniva juhatuse esimees Mart Mägi.