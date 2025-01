Liiklusõnnetuse kogukahju 80 miljonit eurot, kasvanud on raskete õnnetuste arv

LKFi tegevjuhi Mart Jesse sõnul juhtus Eestis eelmisel aastal liiklusõnnetusi küll kaks protsenti vähem kui üle-eelmisel aastal, kuid see ei ole tingitud mitte liiklusolukorra paranemisest, vaid lumevaesest veebruarist ja detsembrist. «Samas liiklusõnnetuste kogukahju kasvas aastaga üheksa protsenti. Selle taga oli raskemate liiklusõnnetuse arvu kasv ning remondi ja teiste teenuste kallinemine,» ütles Jesse.

Jesse hinnangul on eriti murettekitav olukord seoses õnnetustega, kus inimesed saavad viga. «Transpordiameti statistika kohaselt hukkus liikluses 69 inimest, mida on kümne võrra rohkem võrreldes 2023. aastaga. Liikluses sai vigastada 2153 inimest, mida on üle 200 inimese rohkem kui aasta varem,» selgitas Jesse.