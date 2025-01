Hiina ime kärpis jõhkralt Nvidia aktsia hinda

Nimelt väidab DeepSeek, et nende tehisaru saab treenida väga palju odavamalt kui näiteks ChatGPT oma. Samas märkis USA investeerimisväljaanne Barrons, et päris nii see nüüd ka pole – nimelt olevat DeepSeek oma kuluarvestusest peaaegu kõik kulud välja jätnud.