Eesti majandusprognoos: loodame ja palvetame, ise ei tee midagi

Mõlemad on ühel meelel, mis selle kasvu tooma peaks: naaberriikide majandusseisu paranemine, mis toob meie ettevõtetele võimaluse neile rohkem müüa, ning euribori langus. Nestor nentis küll, et euribori languse nullib ära tõik, et seni pankadele makstud raha tuleb nüüd riigile maksta.

Mingit suurt asja, mida Eesti ise teinud oleks või teeks, mis meie majandust kasvule tüürima peaks, ei osanud analüütikud välja tuua. Kõik lootused on pandud sellele, et Rootsi ja Soome suudavad oma majanduse olukorda parandada ning et Euroopa Keskpank ulatab abikäe. Nestor usub, et kuue kuu euribor, millega meil suur osa laene seotud on, jõuab aasta lõpuks 1,5 protsendi kanti.