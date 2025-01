Bigbanki uus sissemaksuvaba roheliising: elektriauto soetamine muutub kättesaadavamaks

Bigbanki ettevõtete panganduse üksuse juhi Aimar Roosalu sõnul on roheliising mõistena tuttav enamusele, kes jätkusuutlike lahenduste vastu on huvi tundnud, kuid neistki paljud ei ole veel eri põhjustel elektriauto ostuni jõudnud. «Bigbanki uus toode on siin selgelt teerajaja ning kaheksa aasta pikkune periood on meie viis toetada Eesti ettevõtete jätkusuutlikke otsuseid,» selgitas Roosalu, kelle sõnul on just sisenemishetke suurem hinnalipik siiani paljudele olnud tõkkeks ning lisab ühtlasi, et Bigbanki roheliisingut saavad taotleda ka alles alustavad, vaid kuus kuud tegutsenud ettevõtted.