Krüptovaluutade pulliturud: mida õppida varasematest tõusuperioodidest?

Bitcoin on läbi ajaloo korduvalt tõestanud oma võimet kiiresti ja jõuliselt väärtust kasvatada. Tänane krüptoturg on taas tõusutrendis – bitcoin'i hind on viimase kahe aasta jooksul neljakordistunud. Kuid praegune tõusuperiood erineb varasematest. Kriptomati ärijuht Dejan Davidovic tõdeb, et kuigi krüptoturg pakub endiselt atraktiivseid võimalusi, on see muutunud küpsemaks ja tasakaalukamaks.