Kas uued sanktsioonid ja nafta odavnemine sunniksid Putinit sõda lõpetama?

USA president Donald Trump ütles neljapäeval maailma majandusfoorumil Davosis, et madalamad naftahinnad teeksid Ukraina sõjale kohe lõpu. Foorumil tehtud videopöördumises lubas ta, et palub Saudi Araabial ja naftakartellil OPEC naftahinnad alla tuua. «Venemaa on sõda osaliselt rahastanud oma tohutute naftatuludega. Kui hind alla tuleb saab Venemaa-Ukraina sõda kohe läbi,» kinnitas Trump.