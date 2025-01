POLNUD MÕTET TORMI JOOSTA Eksperdid: autode hinnad pole eest ära liikunud ja valik on suurem

Kui aastalõpu autoostumöllu tõttu pidi nii mõnigi ostja leppima lattu alles jäänuga, siis praeguseks on olukord juba paranenud. «Täna on laos juba igas hinnaklassis nii uusi kui kasutatud autosid,» räägib Autoportaal.ee juht Ando Rahu.

Tegelikult on tema sõnul autoostjatel praegu eeliseid veelgi. Näiteks kui auto soetati eelmise aasta lõpus, siis registreerimis- ning aastamaksus tuleb ikka tasuda. Küll aga on sellel aastal võtnud mitmed autoesindused ja suuremad kasutatud autode müüjad registreerimistasu enda kanda. «Hetkel paistab, et kasutatud autode hinnad ei tõusnud registreerimismaksu võrra,» sõnas Rahu, lisades, et tõenäoliselt hakatakse registreerimistasu ka edaspidi ühel või teisel moel auto müügihinna ja liisingumakse sisse arvestama.