Kinnisvarajuristi sõnul on üks peamisi vigu, mida tehakse eluruumi üürilepingu sõlmimisel lepingu lõpetamise kokkulepe. «Nimelt märgitakse pahatihti tähtajalises lepingus, et kumbki pool saab lepingu üles öelda näiteks kuuajalise etteteatamisega. Kas nii on õige,» nendib Hindpere.