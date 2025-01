Panga ökonomist: aasta tuleb keeruline, aga Eesti väikeettevõtjatele on avanenud kolm uut võimaluste akent

Nii Eestis kui Leedus tegutseva ja eeskätt väikeettevõtetele keskendunud Finora Panga ökonomisti Vaidotas Šumskise sõnul on majanduskeskkond tervikuna praegu erakordselt prognoosimatu, kuid värskelt kogutud andmed viitavad, et tüüpilisel Eesti ettevõtjal on kasutada mitmeid avanenud võimalusi, et oma äri alanud aastal kasvatada.