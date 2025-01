SEB majandusprognoos: majandus kasvab. Kõige kiuste.

«2025. aasta on majanduses alanud vastakate emotsioonidega. Kahel eelneval aastal ei ole majanduse tuleviku ennustamisel olnud õigus ei optimistidel ega pessimistidel. Valdav enamus maailmast on endiselt kogenud majanduskasvu, kuid eriti just Euroopas on selle tempo olnud vaevaline. Hoiatustele vaatamata, ei toonud kiired intressitõusud endaga kaasa tõsiseid tagajärgi ja skeptikute kiuste tundub ka inflatsioon olevat kontrolli alla saadud. Keskpangad on nüüd asunud intressimäärasid kärpima, sest võitlus inflatsiooniga loetakse võidetuks, kuid küll vajavad majandused soodsamat laenuraha, et kängunud kasv uuesti vedama saada,» kirjutas Nestor oma prognoosis.