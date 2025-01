Kuidas läheb Eesti majandusel algaval aastal? Loe Swedbanki prognoosi!

Prognoosi kohaselt on Donald Trumpi uus ametiaeg suurendanud maailmas poliitilist ebakindlust. Euroopa riikidele ja Hiinale uute tollitariifide kehtestamise osas on praegu veel palju ebaselgust. Kuigi kasvav protektsionism kahjustab maailmamajandust, jääb lähiaastatel selle mõju tõenäoliselt tagasihoidlikuks.

Euroala majanduskasv on riigiti ebaühtlane. Tööstussektori langenud tootlikkuse, suurenenud konkurentsi, suhteliselt kõrgete energiahindade ning USA võimalike tollitariifide tõttu langetasid ökonomistid euroala selle aasta majanduskasvu prognoosi 1 protsendini ja järgmise aasta oma 1,1 protsendini. Need kasvud jäävad alla euroala viimase kümne aasta keskmisele. Välisnõudluse paranedes on vähetõenäoline, et Euroopa tööstussektori toodang ja eksport suudavad kiirelt taastuda. Sisetarbimise väljavaade on seevastu parem. Tööturg on tugev, inflatsioon aeglustub, intressimäärad langevad ning majapidamiste ostujõud paraneb, mis võimaldab rohkem tarbida.