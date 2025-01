DeepSeeki äpp muutus Apple’i äpipoes populaarseimaks mahalaadimiseks. Väide oli, et suuri keelemudeleid saab treenida vaid murdosaga sellest, mis on OpenGPT kulud.

Samas USA investeerimisväljaanne Barrons märkis, et päris nii see nüüd kah pole, et DeepSeek on nii odav. DeepSeek on praktiliselt oma kuluarvestusest kõik kulud ära jätnud.