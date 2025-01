Erakonnajuhid on võtnud oma rahastusplaani aluseks Eleringi prognoosi.

Viimane erineb enamiku Euroopa riikide, sh Soome prognoosist, mille järgi elektritarbimine plahvatuslikult kasvab. Selle põhjuseks on transpordi elektrifitseerimine, aga ka teised rohepöörde tehnoloogilised muudatused.

Sotside, Eesti 200 ja Reformierakonna kokkulepe näib olevat sündinud kõhutunde pealt, sest kui palusime kliimaministeeriumilt andmeid, mille põhjal üks või teine otsus sündis, tuli vastus, et andmete saamisega läheb aega.

Üks on siiski kindel: valitsusliidu kokkulepe tähendab, et energeetikafirmasid ootab rahasadu, sajad ja sajad miljonid eurod, sest kogu tulevane elektritootmine püsib toetustel.

Et ka Eestisse on majanduslikult tasuv ehitada tuuleparke ilma otsese toetuseta, tõestab Enefit Greeni Tootsi tuulepark, kus 38 tuulikut eelmisel aastal tööd alustasid. Elering keeldus neile toetuse maksmisest, kuna see minevat elektritarbijaile liiga kulukaks.