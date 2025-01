Kas tööandja tohib kontrollida töötaja koti sisu?

Töötaja küsib: Töötan ehtepoes ning meil avastati, et üks kaelakee on kadunud. Tööpäeva lõpus andis tööandja turvameestele käsu kontrollida enne uksest väljumist üle kõikide töötajate kottide sisud. Kas selline käitumisviis on seaduspärane?