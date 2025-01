DeepSeek: Hiina odav AI sisenes turule ja raputab USA tehnoloogiasektorit

Hiina tehisintellekti idufirma DeepSeek on turule toonud avatud lähtekoodiga keelemudeli DeepSeek-R1, mis on tekitanud ärevust nii Wall Streetil kui ka USA tehnoloogiaettevõtete seas. Mudel konkureerib otseselt OpenAI ChatGPT-ga, kuid erineb konkurentidest oma äärmiselt madalate arenduskulude poolest. Ettevõte väidab, et baasmudeli loomisele kulus vaid 5,6 miljonit dollarit – summa, mis on vähene võrreldes USA tehnoloogiahiidude sadade miljonite või isegi miljarditega. Veelgi märkimisväärsem on asjaolu, et DeepSeek saavutas selle tulemuse piiratud riistvara tingimustes, hoolimata USA kehtestatud ekspordipiirangutest kõrgtasemel kiipidele.