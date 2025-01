Trump naeruvääristas taanlasi ja väitis, et ainult USA tagab maavaraderikka Gröönimaa vabaduse

Trump kinnitas nädalavahetusel lennuki Air Force One pardal ajakirjanikele, et usub, et peagi tuleb Gröönimaa USA kontrolli alla. «See on seotud maailma vabadusega. Sellel pole midagi pistmist Ameerika Ühendriikidega, välja arvatud see, et meie oleme need, kes suudavad vabadust pakkuda,» ütles Trump. «Taani seda ei suuda. Nad lisasid sinna kaks kelgukoerte patrulli ja arvasid, et see ongi kaitse.»