Sandor Liive osalusega firma sai investoritelt mitu miljonit eurot

«Täna on võrku ühendatud kümneid miljoneid elektriautosid, akusid ja päikesepaneele, kuid neid ei kasutata nii, et see tooks maksimaalset kasu nii tarbijatele kui ka võrgu toimimisele,» selgitas Gridio kaasasutaja ja tegevjuht Konrad Hanschmidt. «Turu stiimulid on olemas, kuid keeruline energiaturg ja erinevate seadmete, brändide ning rakenduste killustatus jätavad selle tohutu potentsiaali alakasutatuks.»