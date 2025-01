Logistikahiid rajab Eestisse 15 miljonit maksvat terminali

Terminali avamine on planeeritud 2026. aasta esimesesse kvartalisse, kirjutas logistikauudised.ee.

Sellega tugevdab DB Schenker maismaatranspordivõrgustikku Eestis ja kogu Baltikumis, investeeringu suurus on ligikaudu 15 miljonit eurot.

Mis on AS Schenker?

AS Schenker kuulub kontserni Deutsche Bahn AG, mis on Saksamaa Liitvabariigi omanduses olev ülemaailmne transpordi, raudteevedude ja logistika ettevõtete grupp. DB Schenker kontsernina on maailma juhtivaid logistikateenuste osutajaid, toetades tööstust ja ülemaailmset kaubavahetust maantee-, lennu- ja meretranspordi ning lepingulise logistika ja tarneahela haldamisega.

Schenkeri aktsiate ainuomanik on Schenker AG.

Eestis tegutseb Schenker aastast 1991. Eestis asub DB Schenker Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

Ettevõtte 2023. tulemused

2023. aasta majandusaasta aruandest selgub, et firmal oli kaks aastat tagasi 37,7 miljoni eurone müügitulu ning kasum 1,76 miljonit eurot.

2022. aastal oli firma müügitulu pisut üle 47 miljoni euro ning kasum taas 1,76 miljonit eurot.