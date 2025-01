HIINA MÕJU Tehnoloogiaaktsiaid tabas täna veresaun

DeepSeek on pälvinud investorite kasvanud tähelepanu, kuna läinud nädalal tutvustati suurt tehisintellekti keelemudelit, mille võimekus oli võrreldav OpenAi ja Metaga. Idufirma kasutab väidetavalt treenimisel edu saavutamiseks USA konkurentidest vähem Nvidia kiipe. See tekitab küsimuse, Silicon Valley AI-ga seotud riistavara tulevikuostude osas nagu ka investeeringu tõenäolise tootluse küsimuse.