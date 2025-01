Valitsuse plaan: suured toetused tuuleparkidele ja tuumajaam

Saime koalitsioonis partneritega kokkuleppele, milline on Eesti energeetika tulevik ja sinna liikumise pikk plaan. Globaalses mastaabis toimuv üleminek puhtamale ja soodsamale energiale nõuab kõikidelt riikidelt oma energiatootmise üle vaatamist ja Eesti on siin olnud väga aeglane otsuste tegemises. Tänane kõrge elektri hind on tõendus sellest, mis juhtub, kui ligi 10 aastat ei tehta otsuseid. Tervikpildis energeetika arendamise pika plaani kokku leppimine on aasta kestnud arutelude ja täpsete arvutuste tulemusena üks olulisemaid otsuseid valitsuses.