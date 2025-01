Telekomiettevõtete liit: minister levitab väärinfot

Siseminister Lauri Läänemets võttis lõppeval nädalal teravalt kritiseerida Telia hinnatõusu, öeldes muuhulgas, et valitsus peab üle vaatama ka telekomiettevõtete toimepidevuse. «Praegu on tekkinud olukord, kus kasumid on kümnetes miljonites aastas, kuid investeeringuid toimepidevusse pole tehtud,» ütles ta.

«Nördima paneb väärinfo. Väide, et toimepidevusse pole piisavalt investeeritud, ei päde. Võtame näiteks hiljutise merekaablite purunemise. Just seetõttu, et meie telekomid on nii palju dubleerivatesse sideühendustesse investeerinud, ei tundnud selle intsidendi mõju ükski tavatarbija,» ütles Doris Põld.