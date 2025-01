Investor avaldas nipi, kuidas saada edukaks börsikauplejaks

Elder ei väsinud kordamast, et edukaks saab kaupleja siis, kui ta peab oma tehingute kohta visuaalset päevikut. Tema sõnul on väga vaja tulla iga oma tehingu juurde tagasi kaks kuni kolm nädalat pärast tehingu lukkulöömist ja lisada uus kuvatõmmis aktsiagraafikust, et tuvastada oma vead ja lisada juurde kommentaarid, mida järgmisel korral sarnases situatsioonis paremini teha.