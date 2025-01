Rongipeatuste ilmastikukindlaks ehitamine läheb üle kivide ja kändude

Rongipeatustes olevate varjualuste ilmastikukindlaks muutmine läheb üle kivide ja kändude. Kui Eesti Raudtee lootis, et jaanuaris valmis saanud Kaarepere jaam on esimene, kus reisija pääseb sajuse ilma korral rongi kuiva nahaga, siis nüüd on selgunud, et selleks on vaja äsja püsti pandud varjualune ringi ehitada, kirjutab ERR.