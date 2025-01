Ida-Viru ühistud otsivad Venemaa elanike mahajäetud korteritele rakendust

Nüüdseks on olukord muutunud ja ühistutel on võimalik kohtusse pöördudes probleemile lahendus leida.

«Niipea kui Eesti kohtud näevad, et korteriomanik on Venemaa elanik, annavad nad kohe korteri kas korteriühistule hallata või kui kohtule müügi vajalikkust tõendada, saab ühistu korteri ka maha müüa,» rääkis mitme Kiviõli korteriühistu esimees Sarkista Devosjan.

Ida-Virumaal on mahajäetud majadega olnud probleeme ka varem. 2018. aastal kirjutas Põhjarannik, et Kohtla-Järve linnavalitsus on mahajäetud ja varisemisohtlikud hooned käsile võtnud, survestades omanikke neid ohutuks sulgema või lammutama ning sulgedes ise omanikuta hoonete ukse- ja aknaavasid.