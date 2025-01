Ekspert selgitab: Mis on digiprügi ja miks on vaja seda koristada?

Digikoristuse üks eesmärke on ka vähendada andmekeskuste koormust.

Digitaalse jalajälje suuruses on oluline roll ka elektroonikaseadmete vastutustundlikul kasutamisel, mis tähendab seda, et seisma jäänud seadmed tuleks suunata taaskasutusse ja materjalide ümbertöötlemisse. Kuna tehnoloogia kiire arengu tõttu on kodudes ja kontorites seismas tuhandeid elektroonikaseadmeid, kutsub Telia ka tänavu digikoristuse raames inimesi üles oma vanu seadmeid taaskasutusse või ümbertöötlemisse suunama, näiteks saab vanu seadmeid ära tuua Telia esindustesse.

Enne vana seadme üleandmist on oluline teha sellega läbi mõned olulised toimingud. «Meie poolt kasutatavad nutiseadmed on täis isiklikku informatsiooni, alates fotodest ja videotest ning lõpetades kontaktide ja personaalse suhtlusega,» soovitab Visse. «Seetõttu soovitame enne seadme üleandmist kopeerida vajalikud andmed, eemaldada kõik kontod ning taastada tehaseseaded.»

Eelmise aasta digikoristuse käigus kustutati hinnanguliselt sadade terabaitide ulatuses digikeltsa. Ettevõtted ja organisatsioonid, kes on juba liitunud tänavuse digikoristuse algatusega, on seadnud eesmärgiks see tulemus kahekordistada. Kampaaniaga on võimalik liituda nii eraisikutel kui ka organisatsioonidel.