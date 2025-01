Keenias töötanud Eesti arst: põrandad olid märjad, kanalisatsioon ei töötanud

«Käime erinevates arenguriikides meditsiiniteenust pakkumas, et parandada kohalike elu ja muuta maailma natuke paremaks. Selliseid missioone on maailmas hästi palju, kõige tuntum on Punane Rist,» rääkis Vikerraadios Põhja-Eesti Regionaalhaigla üld- ja onkokirurgia keskuse ülemarst professor Jüri Teras, kes naasis hiljuti Keenia missioonilt.