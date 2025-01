Raport: Soome vajab lähiaastatel kümneid tuhandeid meditsiiniõdesi

Eestis on samuti sündimus langenud – siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti eelmisel aastal Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 9646 sündi, mis on 1075 sündi vähem kui üleeelmisel aastal. See on riigi ajaloo madalaim näitaja. Eelmise madalseisu ajal 1990ndate keskel sündis mitmel aastal järjest umbes 12 000 last.