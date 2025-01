Ekspert annab nõu: kuidas oma rahalist seljatagust kindlustada?

Eksperdi sõnul algab teekond rahalise heaolu suunas selguse loomisest. „Esimene samm on vähendada rahaasjadest põhjustatud üleliigset stressi ja tagada igapäevane kindlustunne. Kui finantstoimetused on kontrolli all, saab seejärel hakata mõtlema investeerimise ja unistuste täideviimise peale,“ sõnas Kuusk. Rahatarkuse omandamine on pikaajaline protsess, mis nõuab uute harjumuste loomist. Seetõttu on oluline olla järjepidev, sest ka väikesed sammud võivad tuua suuri tulemusi.

1. samm: vaata üle oma eelarve

Kõik algab oma tulude ja kulude jälgimisest. Tuleb olla endaga aus ning kaardistada kõik sissetulekud ja väljaminekud, et mõista, kuhu raha tegelikult kulub. Seda saab teha mugavalt kasutades erinevaid arvutustabeleid või rakendusi. «Põhitõde on, et igakuised kulutused ei ületaks sissetulekuid, kuid isegi kui see tingimus on täidetud, võiks oma väljaminekutele kriitiliselt peale vaadata. Tõenäoliselt leidub alati kohti, kus kulusid vähendada, olgu selleks harjumuspärane kohv, kommipakk või muud väikesed igapäevased ostud.»

Eelarve kontrollimisel on abiks kategooriate loomine ja igakuiste limiitide seadmine. See aitab kulutusi jätkusuutlikult kontrolli all hoida ja loob väljaminekutest tervikliku pildi. Samuti võiks üks kategooria kuuluda raha säästmisele, mis tähendab, et palgapäeval pannakse kindel summa kõrvale või suunatakse hoopis näiteks kolmandasse sambasse.