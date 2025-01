USA krüptoajastu algas: Trump allkirjastas revolutsioonilise korralduse!

«See pole lihtsalt reeglite kehtestamine, see on nagu krüptovaluutadele kasvulava ettevalmistamine, et need saaksid majanduses suuremat ja legitiimsemat rolli mängida,» märkis Lian Cointelegraphile antud kommentaaris. Ta lisas, et see samm võib meelitada ligi suuri investoreid, kes seni on oodanud selgemat regulatiivset keskkonda, enne kui turule siseneda.