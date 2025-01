Saarma siht on muuta teadusavastused kasulikeks toodeteks. Saarma nimel on vähemalt 30 patenti, ühe tema asutatud firma väärtus küündis mõni aasta tagasi peaaegu miljardi euroni ning ta ise on ammu miljonär. Eesti Teaduste Akadeemia värske presidendina on tal sama soov: et tema kolleegid pööraks teaduse tulutoovaiks leiutisiks.