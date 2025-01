«Pensionisiirded, nagu teisedki sotsiaalsiirded, on vaesuse vähendamise meede ja me peame jälgima ka seda, et 330 000 pensionäri – osal on muidugi teine ja kolmas sammas – ei langeks allapoole absoluutse vaesuse piiri, sellepärast, et siis tekivad sotsiaalprobleemid teise kohta. Kui me ühe probleemi lahendame, siis ei tohi me uusi probleeme tekitada,» ütles Akkermann.