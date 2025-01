Kliimaminister: kui kõik läheb plaanipäraselt, ei pane inimesed desünkroniseerimist tähelegi

Reedel kohtusid Riias Balti riikide ja Poola energiaministrid, arutamaks Baltimaade elektrivõrgu desünkroniseerimisega seotud küsimusi. Ministrid leidsid ühiselt, et kuigi elektrivõrkude sünkroniseerimisel Mandri-Euroopa võrguga kaasnevad kulutused, on see samm hädavajalik, kuna Venemaa kasutab energiat relvana.