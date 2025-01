Ekspress Grupp napsas uue finantsjuhi Sunlyst

Lili Kirikal töötas seni grupi finantsjuhina ja juhatuse liikmena Sunly ASis. Varem on ta töötanud tehingute nõustajana Ernst & Youngis Soomes ja Eestis ning PricewaterhouseCoopersis Eestis. Kirikalil on Stockholmi kõrgema majanduskooli Riias bakalaureusekraad majanduses ja ärijuhtimises ning rahvusvaheliselt tunnustatud Chartered Financial Analysti (CFA) kvalifikatsioon.