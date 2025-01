Fotod! Selgusid Eesti parimad iduettevõtted

Peaminister Kristen Michal rõhutas avakõnes iduettevõtete olulist panust Eesti majandusse. Kui mõned aastad tagasi moodustasid idufirmad 1,5 protsenti SKT-st, siis nüüdseks on see näitaja kasvanud ligi 4 protsendini. «See kiire kasv ei peegelda vaid sektori uuenduslikkust, vaid tugevdab ka Eesti mainet tehnoloogialiidrina maailmas,» märkis Michal. Ta lisas, et Eesti iduettevõtted on viimaste aastate keerulistest väljakutsetest mitte ainult üle saanud, vaid jõudnud ka uuele arengutasemele – üha rohkem ettevõtteid muutub kasumlikuks, toetades nii kohalikku kui ka globaalset majandust.