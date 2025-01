MTA e-teenuste töös võib esineda tõrkeid

Põhjuseks on SK ID Solutions ASi plaanilised hooldustööd, millest ettevõte on teavitanud oma kodulehel inimesi juba 15. jaanuaril.

SK ID Solutions teostab sel ajal hooldustöid oma IT-taristul, et suurendada teenuste turvalisust (konfidentsiaalsust ja terviklikkust) ning tagada nende parem kättesaadavus ja kvaliteet. Seetõttu võivad esineda lühiajalised katkestused kõigi SK teenuste töös.

SK ID Solutions AS on rahvusvaheline e-identiteedi lahenduste pakkuja, mis on spetsialiseerunud turvalistele ja mugavatele digitaalsetele identifitseerimis- ja allkirjastamisteenustele.

Eestis asutatud ettevõttel on filiaalid ka Lätis ja Leedus, lisaks on ettevõtte Eesti riigi partner riiklike isikut tõendavate dokumentide sertifikaatide väljastamisel (ID-kaart, Mobiil-ID, Digi-ID, elamisloakaart ja e-residendi Digi-ID).

2017. aasta alguses käivitas ettevõte Baltikumis populaarse isikutuvastuslahenduse Smart-ID.