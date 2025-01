EUROLIIDU REKORD Eestis on suur osa pensionäridest sunnitud vabaduse nautimise asemel tööl käima

Kui riikliku vanaduspensioni saabudes läheb enamus eurooplastest väljateenitud pensionipõlve nautima, siis Eestis jätkas Eurostati andmetel töötamist 54,9 protsenti inimestest. See on Euroopa Liidu kõrgeim näitaja. Ja põhjus on lihtne: üle poole tööd jätkavatest Eesti pensionäridest teeb seda raha pärast.