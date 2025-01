Mullu rakendas 13,5 protsenti EL-i ettevõtetest, kus töötab 10 või enam inimest, (AI) lahendusi oma äritegevuses. See on märkimisväärne hüpe – 5,5 protsendipunkti kõrgem näitaja võrreldes 2023. aastaga, mil vastav näitaja oli 8%.

AI kasutamises on liikmesriikide vahel suured erinevused. Esirinnas on Põhjamaad ja mõned Lääne-Euroopa riigid. Näiteks suurimate näitajatega paistavad silma Taani (27,6 protsenti), Rootsi (25,1 protsenti) ja Belgia (24,7 protsenti). Madalaimad näitajad on aga Rumeenias (3,1 protsenti), Poola (5,9 protsenti) ja Bulgaaria (6,5 protsenti).