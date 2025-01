Kõneoperaatorina esinenud kelm pettis mehelt välja 14 000 eurot

Politseisse pöördus naine, kelle sõnul helistati tema mehele ja öeldi, et tema telefoni leping hakkab lõppema. Seejärel paluti mehel öelda oma isikukood, mida mees ka tegi. Mõne aja pärast helistas mehele väidetavalt Swedbanki turvatöötaja, kes väitis, et tema arvelt tehakse makseid võõrastele kontodele. Helistaja lubas meest aidata, kui ta logib internetipanka. Pärast panka sisenemist nägi mees, et tema kontolt on läinud maha 14 000 eurot.