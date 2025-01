SEB: naiste huvi investeerimise vastu kasvab

Mullu SEB poolt korraldatud ja 1000 vastaja seas läbi viidud finantskindlustunde uuring näitas, et 38 protsenti naistest on oma finantsolukorraga pigem rahulolematud või isegi väga rahulolematud. Seejuures tõid 40 protsenti naisvastajatest välja, et sissetulek on piisav igapäevaste kulutuste katmiseks, kusjuures on võimalik isegi osa rahast kõrvale panna, kuid suuremate ning ootamatute kulutuste jaoks rahapuhvrit pole.