«Rõhutaksin kahte aspekti: avaliku sektori kulude indekseerimine nõuab ainuüksi sellel aastal täiendavalt 500 miljonit eurot. See on väga suur summa. Inflatsioon saab olema tänavu kõrgem kui eelmisel aastal, järelikult järgmise aasta eelarves on täiendava raha vajadus veelgi suurem,» rääkis Eamets.