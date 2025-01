Kas koduostjale või üürnikule on hoone energiamärgis oluline?

Millal on energiamärgist vaja?

Utilitase äriarendusjuht Dabrel Prits selgitas, et meie laiuskraadil kulub ligikaudu 65 protsenti hoone tarbitavast energiast kütmiseks, mistõttu on Eestis väga oluline parandada hoonete energiatõhusust. Näiteks, mida madalam on energiatõhusus hoones, seda rohkem see laseb soojust läbi konstruktsiooni õue välja ja seda rohkem kulub soojust, et ruumid soojaks kütta. Eestis on kehtestatud energiatõhususe miinimumnõuded, mille järgi on energiamärgise taotlemine kohustuslik uue hoone ehitamisel, kusjuures alates 2020. aastast saab Eestis ehitada vaid A-energiaklassi maju. Ühtlasi on energiamärgise olemasolu oluline, kui ühistu planeerib kortermaja värskendamist näiteks KredExi toetusmeetme abil. Terviklikult renoveeritavad hooned peavad saavutama C-energiaklassi.

Hoone energiatõhususe parandamine annab märkimisväärse kokkuhoiu – tüüpplaneeringuga 3 trepikojaga viiekordse D-energiaklassiga kortermajas kulub aastas üle kahe korra rohkem soojust kui A-energiaklassiga korterelamus. „Arvutused näitavad, et D ja madalama energiaklassiga hoones asuv korter säästab küttesüsteemi renoveerimisega küttearvetelt 10–20 protsenti ja hoone tervikliku renoveerimise tulemusena kuni 50 protsenti,» rääkis Prits.

Foto: Swedbank, Utilitas

Erineva energiaklassiga kortermajades võib soojustarbimine kordades erineda

Küttelahendusel on oluline mõju energiaklassile

Utilitase äriarendusejuht lisas, et energiamärgis näitab ka seda, mis tüüpi energiaallikaid kasutatakse, kui tõhusad need on ja kui palju heitmeid tekitavad. «Soojusallika tõhususel on oluline mõju hoone energiaklassile,» märkis Prits.