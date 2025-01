Postimehe ostukorvide hinnavõrdlusest selgub, et odavaima ostukorvi tiitel kuulub taas uuele jaeketile. Märkimisväärne on, et kallima ja odavama ostukorvi hinnavahe on kolmekordistunud, samas said kallimale ostukorvile saatuslikuks mitme igapäevase toiduaine kahekordistunud hinnad.