Notarid: lähedased püüavad eakaid kinnisvaraga ära kasutada

«Notar kindlustab, et tehingus koheldakse kõiki osapooli võrdselt, olenemata nende rahalisest või ühiskondlikust positsioonist,» selgitas ta. «Notar tagab õiguskindluse ka olukorras, kus üks tehinguosalistest on teisest paremal positsioonil. Selliseid juhtumeid tuleb praktikas sageli ette.»

Tema sõnul on sääraste olukordade puhul eriline roll notaritel, kes tegutsevad väljaspool Tallinnat või Tartut, sest seal on juristide kättesaadavus tihtilugu piiratud. «Maapiirkondades või väiksemates linnades, kus kohapeal ei pruugi ühtegi juristi tegutseda, on notar sageli ainus õigusalane spetsialist, kelle käest vanemaealised abi saavad ja seda isegi büroos kohapeal aega eelnevalt broneerimata,» rääkis ta.

Ka kelmuseid tuleb ette

Lisaks peresisestele ärakasutamise katsetele puutuvad notarid sageli kokku kahtlaste äriliste tehingutega, kus teisele osapoolele on juba auk pähe räägitud nii, et ta soovibki endale kahjulikku tehingut teha. Näiteks pöördus mullu ühe notari poole Eestis registreeritud äriühing, mille esindajad olid kolmandast riigist pärit Rootsi residendid, kes soovisid korraga mitu kinnistut osta. Müüja ja ostja leidsid, et tehingu peaks vormistama nii, et ostuhind tasutakse hiljem ning hoolimata notari selgitustest ja hoiatustest oli müüja nõus tehingut ka selliselt läbi viima.

«Vaatamata kõigi osaliste soovile jättis notar müüjale selgelt ohtliku tehingu tõestamata, mis pahandas tookord nii müüjat kui ostjat. Hiljem selgus, et ostjate näol oli tegemist sarikelmidega. See ilmestab selgelt, et notar peab teinekord julgema tehingu tõestamata jätta ka juhul, kui klient ise ei saa tehingu kahjulikkusest aru,» selgitas Saar-Johanson.

Positiivse küljena tõi ta välja, et aastate jooksul on vähemaks jäänud variisikute ehk n-ö tankistide katseid omandada mõni Eesti äriühing.

«Varem tehti pea iga nädal katseid, kus mõni Läti kodanik või alaline elanik soovis osta mõnda raskustesse sattunud Eesti osaühingut, aga notari küsitlemise tulemusel jäi enamik sellistest tehingutest toimumata,» rääkis ta. «Täna on selliseid juhtumeid vähem ja tundub, et see ei ole enam ühiskondlikult suur probleem ning oma roll on selles kindlasti ka notaritel.»