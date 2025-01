Asukoht on kinnisvara hinna kujunemisel kõige olulisem tegur. Linnakeskuses või ihaldusväärse infrastruktuuriga piirkonnas asuv kinnisvara on reeglina kallim. Asukohaga on seotud mitmed tegurid, milleks on näiteks ligipääs töökohtadele ja teenustele, koolide, lasteaedade, kaupluste ja tervishoiuasutuste lähedus, turvalisus ja piirkonna maine ning hea ühistranspordiühendus.